Perché Antonella Elia ha lasciato improvvisamente Pietro poco prima del matrimonio
Nelle scorse settimane Antonella Elia a “La volta buona”, il programma di Caterina Balivo che va in onda su Rai 1 aveva detto che lei e il compagno Pietro Delle Piane si erano presi una pausa, non si sposavano più e lei stava praticando l’astinenza sessuale. Il più sorpreso da queste sue dichiarazioni è stato proprio il compagno. “ Antonella Elia mi ha lasciato senza una spiegazione. Stavamo progettando le nozze e dall’oggi al domani è sparita. Ma al suo ritorno io non ci sarò. Ho detto basta per sempre “, ha dichiarato l’attore intervistato da Monica Setta nella puntata che è andata in onda sabato 22 novembre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
