Per una bellezza che rapisce
Le rughe sono un meraviglioso segno dell’età, ma non tutte le donne si sentono a proprio agio nel mostrarle. Per chi cerca risultati concreti il siero Clinical Exosomes di Cocunat è studiato clinicamente e ha ottenuto risultati significativi sulle donne che hanno scelto di testarlo: 47% di ridefinizione dell’ovale del viso e fino a un 65% di riduzione della profondità delle rughe. Regalarsi dei prodotti per prendersi cura della pelle è sempre un’idea originale. Ovviamente la qualità è al primo posto, ma anche il packaging deve essere accattivante. Il cofanetto Jaluronius - Rituale Idratante Riequilibrante di Cosmetici Magistrali ed Endocare contiene due referenze in formato full size con chiusura magnetica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
? BAGLIORI DELLA SERA: LA VOCE DEL MISTERO E L'ECO DELL'ANIMA Cosa sono le mie poesie? Vibrazioni dell'anima, incontro con me stessa. Ricerca della bellezza in ogni dettaglio del quotidiano. Uno sguardo che mi rapisce dal velo delle appare - facebook.com Vai su Facebook
Per una bellezza che... rapisce - Le rughe sono un meraviglioso segno dell’età, ma non tutte le donne si sentono a proprio agio nel mostrarle. Come scrive quotidiano.net