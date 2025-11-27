Per Sinner è una tragedia delusione Alcaraz | amicizia finita
Questa situazione mette in grande tensione il rapporto tra i du e atleti, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il motivo dietro lo “scontro” La rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz non può che continuare ad infiammare il panorama tennistico, anche se la Coppa Davis di quest’anno, comunque vinta dalla nostra selezione, ci ha privato di fatto dell’ennesimo confronto – di squadra – tra i due che sarebbe stato molto interessante. In ogni caso la domanda che molti di noi si fanno regolarmente è se i due si stiano effettivamente antipatici o meno fuori dal campo, cosa che non sembrerebbe a pelle ma che tra le mille luci dei riflettori puntati su di loro non si può mai sapere: potrebbe essere tutta una facciata, specie alla luce del recente commento – ironico – di Alcaraz che “affiderebbe le chiavi dell’auto” a Sinner durante una vacanza. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
