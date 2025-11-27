’Per Siena’ e il Piano strutturale | Insufficiente serve una revisione

"Le prime linee del nuovo Piano strutturale non rispondono alla domanda di fondo: quale città si vuole costruire nei prossimi decenni, in un contesto segnato da trasformazioni economiche, sociali e demografiche che stanno modificando assetti consolidati e servizi essenziali ". È quanto sostiene in un una nota Per Siena, dopo l’illustrazione in commissione del Piano strutturale. "Contiene alcuni riferimenti utili – sottolinea l’associazione – ma rimane insufficiente sul piano strategico. Manca un quadro leggibile delle scelte, delle alternative considerate, delle priorità e dei limiti entro cui muoversi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Per Siena’ e il Piano strutturale: "Insufficiente, serve una revisione"

Approfondisci con queste news

Un’operazione da oltre otto milioni di euro per provare a riscrivere il futuro di Siena. È il piano della nuova società Sviluppo Industriale Siena, passata oggi al vaglio della commissione Statuto e regolamenti e della Commissione Programmazione e bilancio: do - facebook.com Vai su Facebook

Il governo nel Piano strutturale di bilancio ammette: “Nel 2023 battuta d’arresto nella lotta all’evasione”. Ecco le stime del Tesoro - Nel 2023, il primo anno “pieno” con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, il miglioramento della fedeltà fiscale registrato nel 2021 e proseguito nel 2022 ha ... Da ilfattoquotidiano.it

Piano strutturale bilancio, Giorgetti: "Non dimentica nessuno". Focus pensioni e sanità - È un Piano strutturale di bilancio di medio termine che “non lascia indietro nessuno” quello messo a punto dal governo italiano e trasmesso in nottata alle Camere, in vista della prossima Manovra. Scrive tg24.sky.it

Approvato il Piano strutturale di Bilancio. Più tempo per arrivare al 3% di deficit - Il Consiglio dei ministri ha esaminato lo schema del Piano Strutturale di Bilancio di medio termine, introdotto nell'ambito della riforma delle regole di bilancio europee. Segnala rainews.it