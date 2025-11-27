Per ricordare Maria Assunta Toniacci | sabato l' inaugurazione di Echi di Luce a Pistoia
Pistoia, 27 novembre 2025 – Per ricordare un Angelo. Natale 2025 nel segno dell’arte e della sensibilizzazione alla malattia, nel caso specifico la terribile SLA, la Sclerosi Laterale Amiotrofica. Sarà inaugurata sabato prossimo alle 11.30 nell’ex chiesa di San Giovanni Battista a Pistoia, la mostra pittorica Echi di Luce, allestita da Autodemolizioni Dolfi Giampaolo snc per volere di Cristina Dolfi, in memoria di Maria Assunta Toniacci, sublime artista nella malattia. Presente la vice sindaco Anna Maria Ida Celesti e altre autorità, civili e militari. L’azienda di via di Canapale 10 a Pistoia, fondata da Giampaolo Dolfi nel 1956, darà vita alla terza mostra, a ingresso gratuito, dei quadri dell’umbra Maria Assunta Toniacci, colpita da SLA e venuta a mancare troppo presto, ma che proprio nella malattia aveva trovato una forza d’animo immensa, imparando tra le altre cose dapprima a disegnare e poi a dipingere con il puntatore oculare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
