Per Papa Leone un albero di Natale di 27 metri innalzato a piazza San Pietro
Con l'ausilio di una gru, in piazza San Pietro è stato innalzato questa mattina l'albero di Natale. È stato collocato nell'area dove sarà allestito anche il presepe proveniente dalla provincia di Salerno, in Campania. L'abete, alto 27 metri, è stato prelevato dalla valle alpina di Ultimo, non lontano da Bolzano, in Trentino-Alto Adige. È offerto alla Santa Sede dai comuni di Lagundo e Ultimo. "Il taglio dell'albero - ha affermato il vescovo di Bolzano-Bressanone, monsignor Ivo Muser - non è un atto irrispettoso, ma il frutto di una gestione forestale oculata, dove il prelievo è parte di una cura attiva che garantisce la salute del bosco e ne tiene sotto controllo la crescita". 🔗 Leggi su Iltempo.it
