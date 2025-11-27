Per Papa Leone il viaggio più drammatico | il Medioriente è un test anche per lui

Papa Leone si prepara a partire per il Medio Oriente. E’ il viaggio più drammatico di un pontefice da quando Paolo VI iniziò negli anni Sessanta le visite apostoliche all’estero. Per la prima volta un pontefice si reca in una zona, che è teatro di un conflitto internazionale in corso. Oggi Leone arriva in Turchia, dove celebrerà con il patriarca ecumenico ortodosso Bartolomeo i 1700 anni del concilio di Nicea, il primo della storia cristiana, e domenica atterrerà a Beirut, capitale del Libano. L’importanza geopolitica del viaggio è destinata a sovrastare la dimensione religiosa. Leone XIV arriva nell’occhio del ciclone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

