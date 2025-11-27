Per la visita all' Università la Regina Rania di Giordania ha scelto una blusa in seta e pantaloni palazzo color avorio abbinati perfettamente

L a regina Rania di Giordania non smette mai di sorprendere per la sua capacità di unire impegno civile e stile impeccabile. Ogni sua apparizione pubblica diventa un piccolo manifesto di modernità, misura ed eleganza non ostentata. L’ultima occasione è stata la celebrazione del ventesimo anniversario della Royal Health Awareness Society (RHAS), ospitata presso la University of Jordan. Sua Maestà si è confermata ancora una volta una delle figure più raffinate e autorevoli del panorama internazionale. Rania di Giordania best look. guarda le foto Il look sofisticato di Rania di Giordania. Per l’occasione, la Regina ha scelto una palette soffusa e armoniosa: una blusa in seta verde khaki, dal taglio morbido e luminoso, abbinata a pantaloni palazzo color avorio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

