Per gli ex dipendenti di Ambiente rimasti dopo 11 anni senza lavoro per la Fp Cgil una soluzione c' è

Per tentare di risolvere la vicenda dei quattro lavoratori di Ambiente spa che dopo 11 anni si sono trovati improvvisamente senza lavoro a causa della "nullità" del loro contratto una strada ci sarebbe secondo i rappresentanti rsu Fp Cgil della società Luciano Ruggieri, Manolo Da Silva, Gino De.

