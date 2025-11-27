Per gli ex dipendenti di Ambiente rimasti dopo 11 anni senza lavoro per la Fp Cgil una soluzione c' è

Per tentare di risolvere la vicenda dei quattro lavoratori di Ambiente spa che dopo 11 anni si sono trovati improvvisamente senza lavoro a causa della "nullità" del loro contratto una strada ci sarebbe secondo i rappresentanti rsu Fp Cgil della società Luciano Ruggieri, Manolo Da Silva, Gino De.

ex dipendenti ambiente rimastiPer gli ex dipendenti di Ambiente rimasti dopo 11 anni senza lavoro per la Fp Cgil una soluzione c'è - È tutta nel bando di reclutamento 2026 ed è per questo che i rappresentanti rsu del sindacato alla società chiedono di valorizzare l’esperienza professionale, i titoli e l’anzianità di servizio anche ... Scrive ilpescara.it

VIDEO | Ex dipendenti di Ambiente senza lavoro dopo 11 anni: "Ridateci la dignità’". Fiadel: "Chiarezza e soluzioni" - Un contratto dichiarato nullo dalla cassazione per garantire la trasparenza di una società pubblica li ha lasciati senza occupazione tra mutui, figli e incertezze sul futuro. Riporta ilpescara.it

