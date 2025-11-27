Per crescere insieme a San Casciano Val di Pesa si cerca un ‘dopo di noi’ che non lasci soli i ragazzi disabili | IINTERVISTA ESCLUSIVA
Il Presidente dell'associazione "Per crescere insieme" di San Casciano Val di Pesa, Paolo Salvini, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni de Il Difforme presentando il progetto de "La Casa del Sorriso", una struttura che possa accogliere i ragazzi diversamente abili del territorio rimasti senza la protezione della rete famigliare L'articolo “Per crescere insieme”, a San Casciano Val di Pesa si cerca un ‘dopo di noi’ che non lasci soli i ragazzi disabili IINTERVISTA ESCLUSIVA proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Argomenti simili trattati di recente
In AMADA crediamo che la tecnologia e le competenze debbano crescere insieme. Per questo investiamo nella formazione interna e nella crescita delle nostre persone, valorizzando talenti e sviluppando figure sempre più specializzate. Un percorso che ci pe - facebook.com Vai su Facebook
Virtual…Mente Crescere insieme… anche quando ci separiamo A cura della dottoressa Valentina Turco Psicologa e Psicomotricista Funzionale Vai su X
San Casciano, successo per lo spettacolo su Dante Alighieri. In scena maestri e studenti - San Casciano Val di Pesa (Firenze), 5 marzo 2025 – Uno spettacolo musicale e poetico tutto dedicato a Dante, quello andato in scena sabato 1° marzo, per la Festa della Toscana, alla Chiesa di Santa ... Come scrive lanazione.it
I bronzi di San Casciano ammirati da Isabella Ferrari - A fine gennaio si trasferirà negli spazi espositivi del Museo Archeologico di Napoli. Da lanazione.it
Scoperti nuovi tesori a San Casciano, statue, oro e serpenti - Insieme a nuove statue di bronzo restituite dal fango, è l'oro l'ultima sorpresa di San Casciano dei Bagni. ansa.it scrive