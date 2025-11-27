Per Avi Loeb 3I ATLAS ha un'altra straordinaria anomalia | Possibile manovra precisa verso Giove

Fanpage.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'astrofisico Avi Loeb ha osservato una nuova anomalia per l'oggetto interstellare 3IATLAS, una correzione della traiettoria sufficiente da permetterle di raggiungere il raggio di Hill di Giove. Se fosse un'astronave aliena, come suggerisce, ciò le permetterebbe di rilasciare sonde in orbita attorno al gigante gassoso. Ma l'ipotesi tecnologica al momento non è sostenuta da evidenze scientifiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

avi loeb 3i atlas3I/ATLAS, l’oggetto interstellare che fa discutere: “Potrebbe lasciare dispositivi attorno a Giove” - Il misterioso oggetto interstellare 3I/ATLAS, attualmente in viaggio attraverso il Sistema Solare, verso il suo periodo più spettacolare ... Lo riporta voto10.it

avi loeb 3i atlasE se 3I/ATLAS rilasciasse oggetti intorno a Giove? Professore di Harvard è sicuro - Avi Loeb rilancia: 3I/ATLAS potrebbe avvicinarsi a Giove per rilasciare sonde aliene. Secondo tech.everyeye.it

avi loeb 3i atlasC'è qualcosa di strano nella nuova immagine del misterioso 3I/ATLAS - Un nuovo scatto della sonda marziana mostra un getto 'puntato nella direzione sbagliata', riaccendendo i dubbi sull'oggetto 3I/ATLAS. Riporta tech.everyeye.it

