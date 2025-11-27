Per Avi Loeb 3I ATLAS ha un'altra straordinaria anomalia | Possibile manovra precisa verso Giove

L'astrofisico Avi Loeb ha osservato una nuova anomalia per l'oggetto interstellare 3IATLAS, una correzione della traiettoria sufficiente da permetterle di raggiungere il raggio di Hill di Giove. Se fosse un'astronave aliena, come suggerisce, ciò le permetterebbe di rilasciare sonde in orbita attorno al gigante gassoso. Ma l'ipotesi tecnologica al momento non è sostenuta da evidenze scientifiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it