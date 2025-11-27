Per accettare Atreju Schlein chiede un duello con Meloni Conte | A me fu negato scelgano loro se cambiare format

Giuseppe Conte punta i piedi su Atreju. Dato come ospite certo alla festa di Fratelli d’Italia a Roma, prevista in dicembre, ieri sera ha letto delle condizioni poste dalla segretaria del Pd, Elly Schlein, per partecipare: ovvero un confronto sul palco tra lei e Giorgia Meloni, come a ribadire che la premier deve duellare innanzitutto con lei, che si ritiene leader naturale del campo largo. Così oggi al Fatto Quotidiano il leader del Movimento tiene a precisare: “Anche io l’anno scorso, quando ero stato invitato ad Atreju, avevo sondato la disponibilità della premier Meloni per un confronto diretto con me. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Per accettare Atreju Schlein chiede un duello con Meloni. Conte: “A me fu negato, scelgano loro se cambiare format”

