Pensioni l'Ocse | Età salira in tutti i Paesi in Italia a 70 anni Ecco perché e cosa dice il rapporto

L'Italia è tra i Paesi in cui l'età pensionabile raggiungerà quota 70 anni nei prossimi decenni. A segnalarlo è l'ultimo rapporto "Panorama delle pensioni" dell'Ocse.

Ocse, l'età della pensione salirà in molti Paesi. In Italia si potrà andare a 70 anni o più. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Ocse, l'età della pensione salirà in molti Paesi. In Italia si potrà andare a 70 anni o più #ANSA Vai su X

Pensioni, l'Ocse: «In Italia l'età salirà a 70 anni». Ecco perché e cosa dice il rapporto - L’Italia è tra i Paesi in cui l’età pensionabile raggiungerà quota 70 anni nei prossimi decenni. Riporta msn.com

Ocse, l'età della pensione salirà in molti Paesi, in Italia a 70 anni - L'età pensionistica media "nei Paesi dell'Ocse passerà rispettivamente dai 63,9 anni e 64,7 anni per donne e uomini che sono andati in pensione nel 2024, ai 65,9 anni e 66,4 anni di chi ha cominciato a lavorare nel 2024".

L’Ocse: in Italia l’età della pensione salirà a 70 anni. Il divario di genere è oltre la media - Nella scheda dedicata all’Italia, viene messo in evidenza che «dopo essere sceso dal 34% del 2007 al 29% del 2024, il divario pensionistico di genere rimane ancora sostanzialmente superiore alla media ... Segnala ilsole24ore.com