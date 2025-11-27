Pensioni doccia fredda su Opzione donna | sfuma la proroga in manovra

Today.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sfuma la proroga di Opzione donna all'interno della legge di bilancio. La maggioranza - e in particolare Fratelli d'Italia - speravano di prolungare la durata della misura che prevede l'uscita anticipata per le donne che hanno almeno 61 anni di età e 35 di contributi a patto, anche in questo caso. 🔗 Leggi su Today.it

