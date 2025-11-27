Pensionato accoltellato al volto mentre passeggia Hai due euro? poi la violenza brutale

Un pensionato di 72 anni è stato aggredito e rapinato mercoledì pomeriggio (26 novembre) in via Volturno a Brescia. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'anziano stava passeggiando quando un uomo gli si è avvicinato chiedendogli due euro. Al rifiuto del pensionato, la richiesta è. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Pensionato accoltellato al volto mentre passeggia. "Hai due euro?", poi la violenza brutale

News recenti che potrebbero piacerti

È stato fermato nella notte dai carabinieri, Salvatore Panzica, il pensionato di 67 anni che ieri avrebbe accoltellato la ex con alcuni fendenti, sorprendendola nella sua abitazione di Montemoro, una frazione di Montoggio, in valle Scrivia - facebook.com Vai su Facebook

Accoltella e rapina un pensionato in un cimitero: arrestato un 41enne agrigentino - Violenta rapina all’interno del cimitero comunale di Borgo Veneto, nella frazione di Saletto, dove un pensionato di 77 anni sarebbe stato aggredito e accoltellato da un uomo che gli ha sottratto il po ... Si legge su scrivolibero.it