Pensieri e storie che raccontano

Per chi è cresciuto con le sue canzoni e per chi lo ha scoperto da poco, un concerto di Luca Carboni è un’idea regalo che può far contenti fan e amanti della buona musica. Dopo il debutto di Milano che ha segnato il suo ritorno ai live, il cantautore bolognese porta il suo “RIO ARI O LIVE” nei palazzetti d’Italia, come Roma e la doppia data di Bologna fissate per il 2026. Un grande racconto tra musica, parole e immagini, ma anche una grande festa live. “Da Picasso a Van Gogh. Capolavori dal Toledo Museum of Art. Storie di pittura dall’astrazione all’impressionismo” è la splendida mostra, presso il Museo Santa Caterina di Treviso, fino al 10 maggio 2026, che offre ai visitatori un viaggio nell’arte attraverso i capolavori del XIX e XX secolo provenienti dal museo dell’Ohio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pensieri e storie che raccontano

Scopri altri approfondimenti

Due giorni che hanno lasciato un segno. Abbiamo ascoltato storie, vissuti e pensieri che ci hanno fatto riflettere su chi siamo, su come abitiamo il mondo e su quanto sia prezioso poterlo fare con libertà, dignità e consapevolezza. Con Nogaye Ndiaye abbiamo - facebook.com Vai su Facebook

I Police raccontano i loro 5 album: pensieri, confessioni e storie - Parla del mio esaurimento nervoso e del tentativo di ricostruirmi una personalità. Riporta rockol.it

Pensieri e storie del partigiano Fontanelli - Sono passati quattro anni da quando Rolando Fontanelli se ne è andato, ma la città non lo dimentica. Come scrive lanazione.it

Storie in cammino. Alla Classense i ragazzi e le ragazze di Agevolando raccontano cosa significhi essere “care leavers” - Alla Classense, oggi pomeriggio,i i ragazzi e le ragazze di Agevolando e i mentori dell’Albo delle Famiglie Accoglienti racconteranno le loro storie ... Come scrive ravennanotizie.it