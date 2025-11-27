Pensava di essersi liberata del suo stalker ma lui la segue su Tik Tok | Ha paura a uscire di casa
Con la condanna al carcere pensava di essersi liberata del suo ex, uno stalker arrivato addirittura a metterle sotto controllo il cellulare con uno spyware. Almeno fino a qualche giorno fa, quando è ripiombata nel terrore dopo avere appreso da TikTok che l'ex era tornato a seguire il suo profilo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Chi pensava che l’assist per Ruocco contro il Padova fosse solo una rondine che non fa primavera, ieri si è accorto di essersi sbagliato di grosso. Tommaso Marras non è solo una splendida sorpresa ma è la prova di quanto un giotore possa incidere quando - facebook.com Vai su Facebook
Contattata dal profilo social dell'ex in carcere per stalking - Con la condanna al carcere pensava di essersi liberata del suo ex, uno stalker arrivato addirittura a metterle sotto controllo il cellulare con uno spyware. Da ansa.it
E’ in carcere per stalking ma segue su TikTok la sua ex: la denuncia della vittima - Napoli, 26enne torna nel terrore dopo che l’ex condannato per stalking ricompare su TikTok e la ricontatta dal suo profilo. Secondo internapoli.it