Pensava di essersi liberata del suo stalker ma lui la segue su Tik Tok | Ha paura a uscire di casa

Napolitoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la condanna al carcere pensava di essersi liberata del suo ex, uno stalker arrivato addirittura a metterle sotto controllo il cellulare con uno spyware. Almeno fino a qualche giorno fa, quando è ripiombata nel terrore dopo avere appreso da TikTok che l'ex era tornato a seguire il suo profilo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

