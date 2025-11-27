Penny Italia nomina Arnd Riehl nuovo Ceo
(Adnkronos) – Penny Italia annuncia la nomina di Arnd Riehl come nuovo Chief Executive Officer, a partire dal 1° febbraio 2026. Arnd Riehl porta con sé una consolidata esperienza nel Gruppo Rewe, dove è entrato nel 2016 come direttore Vendite Discount National (Penny) in Germania. Dal 2020 al 2023 ha ricoperto la carica di Ceo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
