Pene severe a chi abbandona i rifiuti

Bologna, 27 novembre 2025 – Purtroppo devo constatare che nonostante tutte le campagne di sensibilizzazione per il corretto smaltimento dei rifiuti c’è ancora chi se ne frega altamente e abbandona oggetti di ogni genere accanto ai cassonetti. Succede più nei paesi di provincia che in città. Bisognerebbe trovare il modo di individuare ancora di più di quanto già si fa chi non rispetta le regole e punirlo severamente. Edoardo Ferrari Risponde Beppe Boni E’ vero gli sconsiderati che abbandonano in modo improprio i rifiuti sono attivi più in provincia che in città. Ovvio, nei centri urbani è più facile essere individuati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it