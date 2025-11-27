Pellegrino di speranza Terrasini celebra Biagio Conte

Venerdì 28 novembre Terrasini celebrerà Biagio Conte, "pellegrino di speranza", figura simbolo di fraternità e impegno verso gli ultimi. Una giornata di memoria e testimonianza nell'ambito della rassegna promossa dall'associazione culturale "Così, per. passione", presieduta da Ino Cardinale.

Giubileo e cultura: Terrasini, al via la rassegna dedicata a quattro “testimoni di speranza” - Dal 22 settembre al 30 dicembre Terrasini e il suo territorio vivranno un percorso collettivo di memoria, cultura e spiritualità con la rassegna “Il Giubileo è cultura. Riporta agensir.it