Pellegrini Roma | Contro il Napoli sapremo quello che andremo a fare Non è un caso se siamo primi

Ilnapolista.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al termine della vittoria della Roma contro il Midtjylland in Europa League, Lorenzo Pellegrini ha parlato a Sky Sport. Il capitano giallorosso ha parlato delle sensazioni in vista della sfida di domenica contro il Napoli. Le parole di Pellegrini. Vittoria complicata. «Era una squadra molto fisica e intensa, sia nei duelli che nelle ripartenze. Una vittoria importante: volevamo rimettere le cose a posto. Avevamo perso due partite in casa e non c’era momento migliore per rifarci. Siamo soddisfatti del risultato e del successo ottenuto.» Siete partiti col centravanti classico, ma state trovando una via anche col falso 9. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

pellegrini roma contro il napoli sapremo quello che andremo a fare non 232 un caso se siamo primi

© Ilnapolista.it - Pellegrini (Roma): «Contro il Napoli sapremo quello che andremo a fare. Non è un caso se siamo primi»

News recenti che potrebbero piacerti

Roma, vittoria col Midtjylland e infortunio per Manu Koné: Gasperini in ansia per il Napoli - Sono arrivati i primi tre punti in casa della Roma in Europa League contro la capolista. Lo riporta msn.com

pellegrini roma contro napoliDA ROMA - Mirabella: "Pellegrini interessa al Napoli ma non c'è stato ancora nulla di concreto, a Roma ha ritrovato il sorriso" - A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Iacopo Mirabella, speaker di Radio Romanista. Lo riporta napolimagazine.com

pellegrini roma contro napoliPronostico Roma-Napoli: tutto sul big match della 13° giornata di Serie A con analisi, formazioni, quote, guida tv e scommesse - Analisi, quote, probabili formazioni, guida tv e scommesse 13° giornata di Serie A. Secondo betitaliaweb.it

Cerca Video su questo argomento: Pellegrini Roma Contro Napoli