Al termine della vittoria della Roma contro il Midtjylland in Europa League, Lorenzo Pellegrini ha parlato a Sky Sport. Il capitano giallorosso ha parlato delle sensazioni in vista della sfida di domenica contro il Napoli. Le parole di Pellegrini. Vittoria complicata. «Era una squadra molto fisica e intensa, sia nei duelli che nelle ripartenze. Una vittoria importante: volevamo rimettere le cose a posto. Avevamo perso due partite in casa e non c'era momento migliore per rifarci. Siamo soddisfatti del risultato e del successo ottenuto.» Siete partiti col centravanti classico, ma state trovando una via anche col falso 9.

© Ilnapolista.it - Pellegrini (Roma): «Contro il Napoli sapremo quello che andremo a fare. Non è un caso se siamo primi»