Pellegrini Roma | Contro il Napoli sapremo quello che andremo a fare Non è un caso se siamo primi
Al termine della vittoria della Roma contro il Midtjylland in Europa League, Lorenzo Pellegrini ha parlato a Sky Sport. Il capitano giallorosso ha parlato delle sensazioni in vista della sfida di domenica contro il Napoli. Le parole di Pellegrini. Vittoria complicata. «Era una squadra molto fisica e intensa, sia nei duelli che nelle ripartenze. Una vittoria importante: volevamo rimettere le cose a posto. Avevamo perso due partite in casa e non c’era momento migliore per rifarci. Siamo soddisfatti del risultato e del successo ottenuto.» Siete partiti col centravanti classico, ma state trovando una via anche col falso 9. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
2' | Primo squillo della Roma, Pellegrini trova l'inserimento di Soulé che calcia di mancino sul primo palo. Angolo #RomaMidtjylland 0-0 #ASRoma #UEL Vai su X
UFFICIALE: Dybala dall’inizio! Paulo in attacco con Soulé e Pellegrini, in difesa esordio dal 1’ per Ghilardi. In mezzo riposa Cristante. DAJE ROMA! #ASRoma #ForzaRoma #UEL - facebook.com Vai su Facebook
Roma, vittoria col Midtjylland e infortunio per Manu Koné: Gasperini in ansia per il Napoli - Sono arrivati i primi tre punti in casa della Roma in Europa League contro la capolista. Lo riporta msn.com
DA ROMA - Mirabella: "Pellegrini interessa al Napoli ma non c'è stato ancora nulla di concreto, a Roma ha ritrovato il sorriso" - A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Iacopo Mirabella, speaker di Radio Romanista. Lo riporta napolimagazine.com
Pronostico Roma-Napoli: tutto sul big match della 13° giornata di Serie A con analisi, formazioni, quote, guida tv e scommesse - Analisi, quote, probabili formazioni, guida tv e scommesse 13° giornata di Serie A. Secondo betitaliaweb.it