Pedofili su Roblox uno youtuber dava la caccia ai predatori di bambini Poi la piattaforma di gaming ha deciso di punirlo
Schlep si è guadagnato un grande seguito stanando i presunti predatori di bambini sul popolarissimo servizio di gaming, che però lo ha bannato. 🔗 Leggi su Wired.it
