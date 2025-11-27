Pedofili su Roblox uno youtuber dava la caccia ai predatori di bambini Poi la piattaforma di gaming ha deciso di punirlo

Schlep si è guadagnato un grande seguito stanando i presunti predatori di bambini sul popolarissimo servizio di gaming, che però lo ha bannato. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Pedofili su Roblox, uno youtuber dava la caccia ai predatori di bambini. Poi la piattaforma di gaming ha deciso di punirlo

Approfondisci con queste news

Il problema di Roblox, il videogioco amato dai bambini è sotto accusa: “Posto perfetto per i pedofili” - org, non ha nessun valore effettivo ma è un buon segnale per capire cosa sta succedendo nel mondo dei ... fanpage.it scrive

L'accusa contro Roblox, il gioco online usato da 120 milioni di bambini nel mondo: «Luogo perfetto per i pedofili» - Dovrebbe essere uno spazio (digitale) sicuro per i più giovani, ma secondo la procuratrice generale della Louisiana Liz Murrill si tratta del «luogo perfetto per i pedofili» proprio a causa degli ... Segnala corriere.it

Pedofili su Roblox: denuncia anche in Texas - Il Procuratore del Texas ha denunciato Roblox, in quanto le protezioni sono scarse e la piattaforma è diventata un terreno fertile per i pedofili. Si legge su punto-informatico.it