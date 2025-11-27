Pd tre giorni a Montepulciano per fondare il nuovo centrosinistra
AGI - Il "fatto politico", per dirla con Angelo Bonelli, è che si parli di un tavolo per il programma di centrosinistra. Un passo in avanti nella costruzione lenta e, in alcuni passaggi, travagliata della coalizione di centrosinistra. Ne aveva parlato per primo Riccardo Magi più di un anno fa, alla festa di Avs, chiedendo la convocazione di un tavolo di coalizione. A distanza di tanti mesi, e di una decina di passaggi elettorali, il presidente del M5s Giuseppe Conte lancia il " cantiere del programma " fra la base del Movimento, assicurando di mettere i risultati a disposizione degli alleati fra alcuni mesi, forse dopo l'estate. 🔗 Leggi su Agi.it
**Pd: Montepulciano cambia location per boom adesioni, Landini e Manfredi tra ospiti** - La location era suggestiva: la Sala della Contrada di Voltaia, un'antica cripta sulla mura medievali di Montepulciano. Scrive iltempo.it
Morassut (Pd): «Maggioranza dem a Montepulciano? Serve trasparenza» - Il deputato: sorpreso che la segreteria benedica un’operazione dorotea. Segnala editorialedomani.it
Schlein & co trasformano Montepulciano in una saga nannimorettiana - 30 novembre Franceschini, Orlando e Speranza riuniscono le loro aree pern "Costruire l'alternativa". Scrive ilfoglio.it