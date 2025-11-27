PD Frosinone ufficializzate le date del congresso | candidature entro il 9 dicembre assemblea provinciale a febbraio
Prosegue il percorso congressuale del Partito Democratico verso il rinnovo degli organismi provinciali. Il deputato dem Federico Gianassi ha ufficializzato oggi il calendario delle prossime tappe, definito — come ha sottolineato — “nell’ottica di assicurare la massima partecipazione” degli. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
