Pavia addio a Flavia Fulvio la consigliera coraggiosa che denunciò la corruzione del Sistema Pavia

Ilgiorno.it | 27 nov 2025

San Genesio e Uniti (Pavia), 27 novembre 2025 – Minuta, ma estremamente tenace, dopo aver lottato a lungo per la legalità nelle istituzioni, a 70 anni si è spenta Flavia Fulvio. Ex segretaria comunale, consigliera provinciale e comunale a San Genesio dove risiedeva, ha denunciato il Sistema Pavia delle speculazioni immobiliari, 15 anni fa, e si è battuta a lungo per contrastare il malaffare spesso derisa e denigrata insieme a MIlena D'Imperio con la quale a San Genesio sedeva nelle file dell'opposizione.  "Eri una combattente”  . Moltissimi i messaggi di cordoglio bipartisan che in queste ore si stanno susseguendo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

