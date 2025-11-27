Pavarotti sul ghiaccio il sindaco di Pesaro si scusa | Calcoli sbagliati e me ne assumo tutta la responsabilità

PESARO - Ore concitate per la "bufera" sulla statua di Big Luciano inglobata dalla pista di ghiaccio e il sindaco Andrea Biancani sceglie di intervenire per scusarsi pubblicamente con la.

La statua di Pavarotti sulla pista di ghiaccio, Nicoletta Mantovani contro il Comune di Pesaro: “Ridicolizzato” - La statua di Pavarotti finisce dentro la pista di ghiaccio natalizia a Pesaro, scatenando l’ira di Nicoletta Mantovani e polemiche istituzionali. Riporta blitzquotidiano.it

Pavarotti, la statua sulla pista di ghiaccio e la rabbia di Nicoletta Mantovani contro il Comune di Pesaro: «Luciano ridicolizzato» - Ad accendere la polemica a distanza tra la vedova del Maestro e l’amministrazione è stata la collocazione del monumento dedicato al tenore nel 2024, «ingabbiato» nello spazio dedicato al divertimento ... Lo riporta msn.com