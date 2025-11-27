Pavarotti sul ghiaccio il sindaco di Pesaro si scusa | Calcoli sbagliati e me ne assumo tutta la responsabilità

Corriereadriatico.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PESARO - Ore concitate per la "bufera" sulla statua di Big Luciano inglobata dalla pista di ghiaccio e il sindaco Andrea Biancani sceglie di intervenire per scusarsi pubblicamente con la. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

pavarotti sul ghiaccio il sindaco di pesaro si scusa calcoli sbagliati e me ne assumo tutta la responsabilit224

© Corriereadriatico.it - Pavarotti sul ghiaccio, il sindaco di Pesaro si scusa: «Calcoli sbagliati e me ne assumo tutta la responsabilità»

Argomenti simili trattati di recente

pavarotti ghiaccio sindaco pesaroPavarotti sul ghiaccio, il sindaco di Pesaro si scusa: «Calcoli sbagliati e me ne assumo tutta la responsabilità» - Ore concitate per la "bufera" sulla statua di Big Luciano inglobata dalla pista di ghiaccio e il sindaco Andrea Biancani sceglie ... Come scrive msn.com

pavarotti ghiaccio sindaco pesaroLa statua di Pavarotti sulla pista di ghiaccio, Nicoletta Mantovani contro il Comune di Pesaro: “Ridicolizzato” - La statua di Pavarotti finisce dentro la pista di ghiaccio natalizia a Pesaro, scatenando l’ira di Nicoletta Mantovani e polemiche istituzionali. Riporta blitzquotidiano.it

pavarotti ghiaccio sindaco pesaroPavarotti, la statua sulla pista di ghiaccio e la rabbia di Nicoletta Mantovani contro il Comune di Pesaro: «Luciano ridicolizzato» - Ad accendere la polemica a distanza tra la vedova del Maestro e l’amministrazione è stata la collocazione del monumento dedicato al tenore nel 2024, «ingabbiato» nello spazio dedicato al divertimento ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pavarotti Ghiaccio Sindaco Pesaro