Il conto alla rovescia che procede inesorabile, poi la fiamma che piano piano consuma il fiammifero. Sono le immagini che hanno aperto il TEDxVerona Countdown che domenica si è svolto in un Teatro Camploy tutto esaurito per l’occasione. Un appuntamento che ha messo al centro i cambiamenti. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Paure e azioni per affrontare il cambiamento climatico in un Camploy tutto esaurito