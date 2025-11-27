Paura a Washington spara a due militari La rabbia di Trump | Animale pagherà
La violenza macchia la festa del Ringraziamento in America. Alla viglia delle celebrazioni due membri della Guardia Nazionale sono stati colpiti in una sparatoria a Washington, vicino alla Casa Bianca. Un sospettato è in custodia della polizia ma non sta cooperando con le indagini e il presidente Donald Trump, che si trova in Florida, ha spiegato che l'aggressore è stato ferito. Secondo le prime informazioni delle forze dell'ordine, sembra che le vittime siano state prese di mira. «L'animale che ha sparato ai due membri della Guardia Nazionale, entrambi gravemente feriti e ora ricoverati in due ospedali separati, è anch'esso gravemente ferito, ma nonostante tutto, pagherà un prezzo altissimo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Attimi di terrore a #WashingtonDC per una sparatoria avvenuta a un isolato dalla #CasaBianca. Feriti due soldati della Guardia Nazionale, arrestato un sospettato Vai su X
Washington, sparatoria vicino alla Casa Bianca: feriti due agenti della Guardia Nazionale. «Fermato un sospettato». Trump: «Pagherà» «Unitevi a me nella preghiera per i due membri della Guardia Nazionale che sono stati colpiti poco fa a Washington DC», - facebook.com Vai su Facebook
Paura a Washington, spara a due militari. La rabbia di Trump: "Animale, pagherà" - Dal Pentagono altri 500 agenti La violenza macchia la festa del Ringraziamento in America. Da ilgiornale.it
Paura a Washington: sparatoria a un isolato dalla Casa Bianca - Attimi di terrore a Washington per una sparatoria avvenuta a un isolato dalla Casa Bianca. Lo riporta interris.it
Washington, sparatoria a due passi dalla Casa Bianca. Non si conoscono ancora le condizioni dei due agenti della Guardia Nazionale colpiti - Trump, l'animale che ha sparato ai due membri della Guardia Nazionale, è gravemente ferito, ma nonostante tutto, pagherà un prezzo altissimo ... Come scrive rtl.it