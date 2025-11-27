Paura a Washington spara a due militari La rabbia di Trump | Animale pagherà

La violenza macchia la festa del Ringraziamento in America. Alla viglia delle celebrazioni due membri della Guardia Nazionale sono stati colpiti in una sparatoria a Washington, vicino alla Casa Bianca. Un sospettato è in custodia della polizia ma non sta cooperando con le indagini e il presidente Donald Trump, che si trova in Florida, ha spiegato che l'aggressore è stato ferito. Secondo le prime informazioni delle forze dell'ordine, sembra che le vittime siano state prese di mira. «L'animale che ha sparato ai due membri della Guardia Nazionale, entrambi gravemente feriti e ora ricoverati in due ospedali separati, è anch'esso gravemente ferito, ma nonostante tutto, pagherà un prezzo altissimo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

