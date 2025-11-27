Patto segreto per la scalata a Mediobanca indagati i manager Caltagirone Milleri e Lovaglio | di cosa sono accusati

Una scalata preparata in segreto e a tavolino, con il chiaro obiettivo di tenere il patto nascosto alle autorità di vigilanza. Per la maxi-operazione da 13,5 miliardi, che ha garantito a Monte dei Paschi il controllo di Mediobanca, sono indagati Francesco Gaetano Caltagirone, Francesco Milleri e Luigi Lovaglio. Secondo la procura di Milano e la Guardia di finanza, i tre avrebbero stretto un accordo dietro le quinte con cui prima sono riusciti a mettere le mani sulle azioni di Mps cedute dal ministero del Tesoro a fine 2024 e poi hanno dato il via alla scalata di Mediobanca senza lanciare un’Offerta pubblica di acquisto. 🔗 Leggi su Open.online