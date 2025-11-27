Patto segreto per la scalata a Mediobanca indagati i manager Caltagirone Milleri e Lovaglio | di cosa sono accusati

Open.online | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una scalata preparata in segreto e a tavolino, con il chiaro obiettivo di tenere il patto nascosto alle autorità di vigilanza. Per la maxi-operazione da 13,5 miliardi, che ha garantito a Monte dei Paschi il controllo di Mediobanca, sono indagati Francesco Gaetano Caltagirone, Francesco Milleri e Luigi Lovaglio. Secondo la procura di Milano e la Guardia di finanza, i tre avrebbero stretto un accordo dietro le quinte con cui prima sono riusciti a mettere le mani sulle azioni di Mps cedute dal ministero del Tesoro a fine 2024 e poi hanno dato il via alla scalata di Mediobanca senza lanciare un’Offerta pubblica di acquisto. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Approfondisci con queste news

patto segreto scalata mediobancaScalata di Mediobanca, indagati a Milano Caltagirone, Milleri e Lovaglio: nel mirino il “patto segreto” dietro l’operazione - È dalla Procura di Milano che viene sganciata la “bomba” sul risiko bancario degli scorsi mesi, che aveva portato Monte dei Paschi di Siena a conquistare il controllo di Mediobanca. msn.com scrive

patto segreto scalata mediobanca«Patto segreto» per la scalata a Mediobanca, indagati i manager Caltagirone, Milleri e Lovaglio: di cosa sono accusati - operazione per portare Monte dei Paschi a controllare Mediobanca ... Come scrive open.online

Mediobanca: Patto scende al 7,41%, anche Ferrero riduce quota - In attesa di capire quale sara' l'esito dell'Ops lanciata da Mps, si assottiglia sempre di piu' il patto di consultazione tra i soci di Mediobanca. Come scrive ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Patto Segreto Scalata Mediobanca