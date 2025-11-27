Patrizia Mirigliani replica a Martina Colombari dopo le dichiarazioni a Belve su Miss Italia
Era quasi inevitabile: dopo le dichiarazioni di Martina Colombari rilasciate a Belve, l’intervento di Patrizia Mirigliani non si è fatto attendere. La Patron del concorso – erede diretta di un titolo che da decenni fa parte del costume italiano – ha scelto i social per esprimere con chiarezza il proprio disappunto, aggiungendo un ulteriore capitolo a un dialogo pubblico che, per entrambe, fa parte della propria storia personale e professionale. La replica di Patrizia Mirigliani a Martina Colombari. La risposta di Patrizia Mirigliani arriva in una Instagram story pubblicata il 26 novembre, all’indomani dell’ intervista andata in onda su Rai2. 🔗 Leggi su Dilei.it
