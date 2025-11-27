Patrizia Mirigliani delusa da Martina Colombari | arriva la replica

Martina Colombari, eleganza senza tempo: ritratto di una donna che continua a reinventarsi. Patrizia Mirigliani replica alle dichiarazioni di Martina. Ci sono volti che attraversano decenni di televisione, moda e spettacolo mantenendo intatta una luce particolare. Martina Colombari è uno di quei rari esempi. Eletta Miss Italia nel 1991 quando aveva appena sedici anni, è cresciuta sotto gli occhi del pubblico, trasformandosi da icona di bellezza a professionista poliedrica capace di rinnovarsi senza mai perdere autenticità. Leggi anche Ballando con le Stelle: scintille dietro le quinte? Cosa è successo La sua carriera comincia in passerella, ma Martina non si accontenta di essere un volto patinato: negli anni esplora la televisione, conduce programmi, recita in fiction e film, mette alla prova la sua presenza scenica e la sua disciplina, diventando una figura familiare e amata. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Patrizia Mirigliani delusa da Martina Colombari: arriva la replica

