Patrizia Mirigliani contro Martina Colombari | scoppia la guerra ecco il botta e risposta
Bastava osservare il clima degli ultimi giorni per intuire che la polemica sarebbe esplosa. Dopo le dichiarazioni pronunciate da Martina Colombari a Belve, inevitabilmente destinate a far rumore, è arrivata puntuale la replica piccata di Patrizia Mirigliani. In poche ore, i social si sono trasformati in un campo di battaglia mediatico, con messaggi, video e vecchie dichiarazioni ripescate per dimostrare incoerenze e tradimenti di pensiero. Ed è così che un’opinione espressa durante un’intervista televisiva si è trasformata in un vero e proprio scontro pubblico. Andiamo con ordine: cosa ha detto Martina Colombari a Belve?. 🔗 Leggi su Donnapop.it
