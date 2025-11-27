Patrimonio di oltre 8 miliardi di euro e signore delle costruzioni | chi è Francesco Gaetano Caltagirone
Francesco Gaetano Caltagirone, insieme l'ad di Luxottica e Delfin, Francesco Milleri, e all'amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena, Luigi Lovaglio, sono indagati dalla Procura di Milano con le ipotesi di aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza per la scalata di Mps a Mediobanca. La notizia è stata anticipata dal Corriere della sera e ha portato al crollo in Borsa dei due titoli, con conseguente azzeramento del rialzo per Milano. Classe 1943, Caltagirone è una delle figure più influenti e potenti del panorama economico e finanziario italiano, che incarna la storia di una dinastia di costruttori che affonda le sue radici in Sicilia, ma che ha saputo espandersi e diversificare i propri interessi fino a toccare settori chiave come l'editoria, la finanza e il cemento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
