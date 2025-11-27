Patologie retiniche disponibile in Italia la siringa preriempita di faricimab
MONZA - Roche ha annunciato che l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha approvato la rimborsabilità a carico del SSN per la nuova formulazione di faricimab in siringa preriempita (PFS) per l'utilizzo nel trattamento della degenerazione maculare legata all'età neovascolare o "umida" (nAMD), dell'ede. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
