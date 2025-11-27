Patente ritirata alla sua fedelissima interviene il leader politico | è polemica

L’episodio, reso noto in seguito a una risposta ufficiale della sottosegretaria all’Interno Wanda Ferro a un’interrogazione parlamentare, ha inizio il 13 ottobre, giorno in cui il presidente della Regione celebra la sua vittoria elettorale. Proprio in questa data, la sua fedelissima viene fermata da una pattuglia della Polizia stradale sulla A11, mentre si trovava alla guida della sua autovettura. Leggi anche: Allarme nei supermercati, caffè ritirato per possibile presenza di Ocratossina: il lotto interessato Cristina Manetti fermata in autostrada. La vicenda che ha coinvolto Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, e la sua storica collaboratrice Cristina Manetti, ha acceso un acceso dibattito politico e mediatico a livello nazionale. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Patente ritirata alla sua fedelissima, interviene il leader politico: è polemica

