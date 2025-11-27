Passi indietro del governo su Alberto Trentini | se Roma e Caracas non si parlano non può tornare Rissa per intestarsi il risultato

Prima e dopo l’anniversario di prigionia di Alberto Trentini nel maxi-carcere de El Rodeo I, il governo venezuelano ha rilasciato una decina di detenuti, tra cui il suo vicino di cella, il francese Camilo Castro, e l’ex-presidente di Fedecamaras – la Confindustria di Caracas – Noél Alvarez. È la quinta ondata di scarcerazioni, nel giro di un anno, ma il cooperante del Lido di Venezia non viene liberato, nonostante quello che appariva come un recente riavvicinamento tra Roma e Caracas. “Non perdiamoci in questioni di contorno, qui il problema di fondo è politico: lotte e divisioni interne impediscono il rilascio di Trentini, perché in tanti vorrebbero intestare a sé stessi l’eventuale il risultato”, è il commento lapidario di uno dei negoziatori, che denuncia a Ilfattoquotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Passi indietro del governo su Alberto Trentini: se Roma e Caracas non si parlano, non può tornare. Rissa per intestarsi il risultato”

