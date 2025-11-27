Passaporto cambia tutto da dicembre | addio al bollettino postale ecco cosa succede
Dal 1 dicembre richiedere il passaporto non sarà più come prima. Con un nuovo sistema di pagamento integrato in PagoPA, scompare definitivamente il tradizionale bollettino postale. La riforma punta alla digitalizzazione totale della procedura, rendendo l’incasso più tracciabile e uniforme su tutto il territorio nazionale. E allo stesso tempo viene aggiornata la tariffa per il rilascio del documento: si passa da 42,50 a 42,70 euro, mentre la marca da bollo resta invariata a 73,50 euro. Pagamenti digitali obbligatori: cosa cambia dal 1 dicembre per avere il passaporto. Fine del bollettino postale. 🔗 Leggi su Panorama.it
