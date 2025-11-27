A partire dal 1° dicembre 2025 cambiano le modalità di pagamento del contributo amministrativo per il rilascio del passaporto. Il tradizionale bollettino postale da 42,50 euro, che finora si compilava e pagava in posta, non sarà più accettato. Al suo posto dovrà essere utilizzato esclusivamente il circuito PagoPA, con un lieve aumento dell’importo che passa a 42,70 euro.Il pagamento potrà quindi essere effettuato direttamente agli sportelli degli uffici postali, nelle banche che hanno aderito al servizio di riscossione tramite PagoPA, oppure presso tabaccherie, ricevitorie e altri prestatori di servizi di pagamento abilitati. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Passaporto, attenzione: cosa cambia dal 1° dicembre