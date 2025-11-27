Passaporto attenzione | cosa cambia dal 1° dicembre
A partire dal 1° dicembre 2025 cambiano le modalità di pagamento del contributo amministrativo per il rilascio del passaporto. Il tradizionale bollettino postale da 42,50 euro, che finora si compilava e pagava in posta, non sarà più accettato. Al suo posto dovrà essere utilizzato esclusivamente il circuito PagoPA, con un lieve aumento dell’importo che passa a 42,70 euro.Il pagamento potrà quindi essere effettuato direttamente agli sportelli degli uffici postali, nelle banche che hanno aderito al servizio di riscossione tramite PagoPA, oppure presso tabaccherie, ricevitorie e altri prestatori di servizi di pagamento abilitati. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
ATTENZIONE – CAVALLA RUBATA A ROMA NORD HICKORY LENA TAG, femmina saura del 2018, è stata sottratta martedì mattina 18/11/2025 presso la scuderia La Corte Quarter Horse, in Via del Prato della Corte 1130 – Roma. 19/11: la cavalla è stat - facebook.com Vai su Facebook
Passaporti, novità nei pagamenti dal 1° dicembre: cosa cambia - Cambiano le regole relative ai passaporti: dal prossimo mese, infatti, debutta un sistema di versamento rinnovato per ottenere il documento, che comporta l’eliminazione definitiva del vecchio ... Da tg24.sky.it
Passaporti sempre più cari e stop al bollettino postale. Che cosa cambia dal primo dicembre? - La tariffa per il rilascio del passaporto ordinario aumenterà, passando da 42,50 euro a 42,70 euro, con un incremento minimo di 20 centesimi ... Come scrive startupitalia.eu
Passaporti, stop al bollettino postale dal 1°dicembre: cosa cambia e quanto costerà il rinnovo - Lo prevede un decreto interministeriale del 23 settembre, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. Come scrive msn.com