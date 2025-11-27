Dal 1° dicembre 2025 scatta una novità nella procedura per richiedere il passaporto ordinario: cambia infatti la modalità di pagamento, che non potrà più avvenire tramite il tradizionale bollettino postale. La modifica, prevista dal decreto interministeriale del 23 settembre e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre, introduce un sistema di incasso interamente digitalizzato e integrato con la piattaforma PagoPA, garantendo un processo più rapido, tracciabile e uniforme su tutto il territorio nazionale. Come si paga il passaporto da dicembre 2025. Il provvedimento ridefinisce anche l’importo della tariffa per il rilascio del passaporto elettronico: dagli attuali 42,50 euro si passerà a 42,70 euro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Passaporto, addio bollettino postale: come funziona il nuovo pagamento