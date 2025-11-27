Passaporto addio bollettino postale | come funziona il nuovo pagamento
Dal 1° dicembre 2025 scatta una novità nella procedura per richiedere il passaporto ordinario: cambia infatti la modalità di pagamento, che non potrà più avvenire tramite il tradizionale bollettino postale. La modifica, prevista dal decreto interministeriale del 23 settembre e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre, introduce un sistema di incasso interamente digitalizzato e integrato con la piattaforma PagoPA, garantendo un processo più rapido, tracciabile e uniforme su tutto il territorio nazionale. Come si paga il passaporto da dicembre 2025. Il provvedimento ridefinisce anche l’importo della tariffa per il rilascio del passaporto elettronico: dagli attuali 42,50 euro si passerà a 42,70 euro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Leggi anche questi approfondimenti
A partire dal 1° dicembre, i cittadini non potranno più usare il bollettino postale per pagare il passaporto ordinario. #IlVescovado #notizie #passaporto - facebook.com Vai su Facebook
Passaporto, addio bollettino postale e dal primo dicembre costa 20 centesimi in più - Le novità rientrano nel nuovo sistema di riscossione previsto dalle disposizioni nazionali in tema di digitalizzazione dei servizi pubblici ... Segnala laprovinciapavese.gelocal.it
Nuove modalità di pagamento per il passaporto: addio al bollettino postale - A decorrere dal 1 dicembre 2025 il pagamento per il rilascio del passaporto ordinario, il cui importo è stato rimodulato a € 42,70, non sarà più effettuato attraverso bollettino postale, ma i cittadin ... Secondo ilvescovado.it
Nuove modalità per il rilascio del passaporto ordinario - La Questura di Rieti comunica ai cittadini che, dal 1° dicembre 2025, il pagamento per il rilascio del passaporto ordinario, il cui importo è stato rimodulato a 42,70 Euro, non sarà più effettuato att ... Secondo rietinvetrina.it