Passaporto addio bollettino postale | come funziona il nuovo pagamento

Quifinanza.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 1° dicembre 2025 scatta una novità nella procedura per richiedere il passaporto ordinario: cambia infatti la modalità di pagamento, che non potrà più avvenire tramite il tradizionale bollettino postale. La modifica, prevista dal decreto interministeriale del 23 settembre e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre, introduce un sistema di incasso interamente digitalizzato e integrato con la piattaforma PagoPA, garantendo un processo più rapido, tracciabile e uniforme su tutto il territorio nazionale. Come si paga il passaporto da dicembre 2025. Il provvedimento ridefinisce anche l’importo della tariffa per il rilascio del passaporto elettronico: dagli attuali 42,50 euro si passerà a 42,70 euro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

