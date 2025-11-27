Passaporti | nuove regole dal primo dicembre Cambia anche il costo del rinnovo

27 nov 2025

Cambiano le regole relative ai passaporti: dall'1 dicembre 2025, infatti, entra in vigore un sistema di versamento rinnovato per ottenere il documento, che comporta l’eliminazione definitiva del vecchio bollettino postale L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

passaporti nuove regole dal primo dicembre cambia anche il costo del rinnovo

