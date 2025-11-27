Passaporti novità nei pagamenti da dicembre 2025 | cosa cambia

Lettera43.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Novità per tutti coloro che devono fare il passaporto italiano. A partire dal primo dicembre, infatti, non si potrà versare il contributo tramite bollettino postale, ma utilizzando esclusivamente i canali messi a disposizione da Poste Italiane negli uffici postali oppure sulla piattaforma online oltre che dagli altri prestatori di servizi di pagamento collegati alla piattaforma PagoPA. Lo prevede un decreto interministeriale del 23 settembre, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17 ottobre. Cambia, seppur di poco, anche l’importo da versare, che da 42,50 euro passa a 42,70 con un surplus di 20 centesimi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

