FIRENZE Gli ecosistemi dell’innovazione sono oggi il motore dello sviluppo territoriale. A spiegarlo sono Vincenzo Tanania, partner PwC Italia Digital Innovation e Massimo Bonacci, Partner PwC Italia, Business & Tech Advisory. "Crescita economica, maggior occupazione, attrazione di talenti e creazione di nuove attività sono i principali vantaggi di cui può beneficiare un territorio in cui si sviluppa ed è correttamente gestito un ecosistema dell’innovazione in cui collaborano istituzioni, startup, centri di ricerca, università, imprese e cittadinanza. Un ecosistema dell’innovazione – spiega – è un ambiente aperto e dinamico dove soggetti pubblici e privati interagiscono per definire regole e visioni, per generare valore per il territorio attraverso la conoscenza e la sperimentazione di soluzioni concrete". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Partner PwC Italia Digital Innovation