Partite pilotate arbitri corrotti e scommesse Ecco i nomi del Totonero del calcio minore

Il 13 gennaio 2024 a Benevento va in scena una partita decisiva per il campionato di calcio maschile Primavera 2: i padroni di casa, secondi in classifica, affrontano la capolista Cesena. I romagnoli conducono per 2-1 fino all’88esimo, quando il Benevento pareggia e poi riesce a segnare il gol. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Partite pilotate, arbitri corrotti e scommesse fiorentine. Ecco i nomi del Totonero del calcio minore --- https://cityne.ws/V5nb0 - facebook.com Vai su Facebook

Partite pilotate, arbitri corrotti e scommesse fiorentine. Ecco i nomi del Totonero del calcio minore - Il match sospetto ribaltato negli ultimi minuti di gioco e la visita in hotel di notte per pagare il direttore di gara con 10mila euro ... Si legge su firenzetoday.it

Rigori inesistenti e arbitri corrotti far vincere le scommesse sulle partite giovanili: padre e figlio arrestati in Toscana - I due sono titolari di un’agenzia di scommesse, avrebbero finanziato l’associazione per pilotare i risultati delle partite ... Riporta lanazione.it

L'arbitro pagato di notte, 10mila euro per truccare le partite: chi scommette sul Totonero del calcio minore - Scoperta una rete di puntate clandestine ai danni delle giovanili di Cesena, Benevento, Hellas Verona e Cagliari. Scrive today.it