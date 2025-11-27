Parte la riforma dei municipi a Genova Entro il 2027 55 assunzioni l’anno prossimo 3 milioni per le manutenzioni
La giunta Salis annuncia la rivoluzione per le nove ex circoscrizioni. “Più poteri, più soldi e più responsabilità: ai cittadini un ruolo propositivo”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Parte la riforma dei municipi. “Entro il 2027 55 assunzioni, l’anno prossimo 3 milioni per le manutenzioni” - “Più poteri, più soldi e più responsabilità: ai cittadini un ruolo propositivo” ... Scrive ilsecoloxix.it
Comunali Genova, Salis 'cancelleremo la riforma dei Municipi' - "I Municipi devono tornare a essere un presidio reale sul territorio a Genova, va cancellato l'accentramento che ha voluto il centrodestra con la riforma del 2021, noi ci impegniamo nei primi cento ... Secondo ansa.it
Municipi a Genova, la giunta Salis: oltre 2,5 milioni per interventi di manutenzione straordinaria - La giunta Salis ha destinato 2 milioni e 565 mila euro a interventi di manutenzione straordinaria diffusi sul territorio. Scrive ilsecoloxix.it