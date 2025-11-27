Parma vs Udinese tredicesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Sport.periodicodaily.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gara valida per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Le due squadre galleggiano nella zona medio-bassa della classifica e cercano una spinta per sentirsi più tranquilli. Parma vs Udinese si giocherà sabato 29 novembre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Tardini. PARMA VS UDINESE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I ducali vantano un vantaggio di tre punti sulla zona retrocessione, e dunque vincendo potrebbero compiere un passo importante verso la salvezza, mentre in caso contrario, verrebbero risucchiati nelle sabbie mobili della classifica. La squadra di Cuesta è consapevole di ciò, e in virtù dei due risultati utili consecutivi, intende dimostralo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

parma vs udinese tredicesima giornata serie a 2025 2026 le probabili formazioni e dove vederla

© Sport.periodicodaily.com - Parma vs Udinese, tredicesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Argomenti simili trattati di recente

Serie A, il pronostico di Parma-Udinese: partita da tripla al Tardini, Multigol 2-3 caldo - Il Parma vuole continuare il buon momento al Tardini contro l'Udinese, che deve riscattare il brutto 0- Lo riporta assopoker.com

parma vs udinese tredicesimaProbabili formazioni Parma-Udinese: ok Zaniolo e Cutrone, cosa filtra su Valeri e Davis - Nella giornata di sabato 29 novembre, andrà in scena allo stadio Ennio Tardini di Parma ... Secondo fantamaster.it

parma vs udinese tredicesimaParma-Udinese: info biglietti - Udinese, valida per la tredicesima giornata del campionato Serie A Enilive (sabato 29 novembre, ore 15:00), è in programma a part ... Riporta sportparma.com

Cerca Video su questo argomento: Parma Vs Udinese Tredicesima