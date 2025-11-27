Gara valida per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Le due squadre galleggiano nella zona medio-bassa della classifica e cercano una spinta per sentirsi più tranquilli. Parma vs Udinese si giocherà sabato 29 novembre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Tardini. PARMA VS UDINESE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I ducali vantano un vantaggio di tre punti sulla zona retrocessione, e dunque vincendo potrebbero compiere un passo importante verso la salvezza, mentre in caso contrario, verrebbero risucchiati nelle sabbie mobili della classifica. La squadra di Cuesta è consapevole di ciò, e in virtù dei due risultati utili consecutivi, intende dimostralo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Parma vs Udinese, tredicesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla