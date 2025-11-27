Parma-Udinese sabato 29 novembre 2025 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici
Una delle sfide più equilibrate del prossimo turno di Serie è quella del Tardini tra Parma e Udinese. Si trovano di fronte due squadre che sono in linea nel loro percorso verso la salvezza, ma che attraversano due momenti differenti. I ducali hanno fatto un bel salto in classifica grazie alla vittoria della settimana scorsa . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Argomenti simili trattati di recente
Verso Parma - Udinese: un "famoso" scatto amarcord datato 1988/'89, ed utilizzato per delle magliette celebrative per il primo traguardo Uefa. - facebook.com Vai su Facebook
Juventus-Udinese 3-1, gol di Vlahovic, Gatti e YildizRoma-Parma 2-1, i giallorossi raggiungono il Napoli in testa Vai su X
Probabili formazioni Parma-Udinese: ok Zaniolo e Cutrone, cosa filtra su Valeri e Davis - Nella giornata di sabato 29 novembre, andrà in scena allo stadio Ennio Tardini di Parma ... Secondo fantamaster.it
Serie A: Parma-Udinese in campo sabato alle 15 DIRETTA - Sulla sinistra il problema per sabato non si pone: Kamara si è infortunato e, dunque, fino a metà dicembre toccherà a Zemura. Segnala ansa.it
Parma-Udinese: info biglietti - Udinese, valida per la tredicesima giornata del campionato Serie A Enilive (sabato 29 novembre, ore 15:00), è in programma a part ... Si legge su sportparma.com