Parma-Udinese sabato 29 novembre 2025 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Una delle sfide più equilibrate del prossimo turno di Serie è quella del Tardini tra Parma e Udinese. Si trovano di fronte due squadre che sono in linea nel loro percorso verso la salvezza, ma che attraversano due momenti differenti. I ducali hanno fatto un bel salto in classifica grazie alla vittoria della settimana scorsa .

