L'assessore ai lavori pubblici del comune di Parma Francesco De Vanna commenta il salvataggio dell'aeroporto e auspica che lo stesso “spirito di squadra” animi la difesa dei collegamenti dell'alta Velocità con Parma."Parma ha fatto squadra e ha salvato il suo aeroporto: ora serve un piano di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - "Parma ha fatto squadra e ha salvato l'aeroporto: ora avanti con l'Alta Velocità"