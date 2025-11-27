Parma ha fatto squadra e ha salvato l' aeroporto | ora avanti con l' Alta Velocità

Parmatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'assessore ai lavori pubblici del comune di Parma Francesco De Vanna commenta il salvataggio dell'aeroporto e auspica che lo stesso “spirito di squadra” animi la difesa dei collegamenti dell'alta Velocità con Parma."Parma ha fatto squadra e ha salvato il suo aeroporto: ora serve un piano di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

parma ha fatto squadra e ha salvato l aeroporto ora avanti con l alta velocit224

© Parmatoday.it - "Parma ha fatto squadra e ha salvato l'aeroporto: ora avanti con l'Alta Velocità"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Parma, Cherubini: "Cuesta ha portato nuove idee. Tutti dispiaciuti per Leoni" - Dal settore giovanile alla prima squadra" organizzato dalla BSP Football Agency di Silvio Pagliari, in collaborazione con il Comune di ... tuttomercatoweb.com scrive

parma ha fatto squadraGioia Parma, Cuesta: "Pellegrino è un esempio". Zanetti: "Momenti difficili" - Le parole dell'allenatore degli emiliani dopo il successo a Verona: "Importante giocare bene". Scrive tuttosport.com

parma ha fatto squadraXavier Jacobelli: “Parma, la squadra più giovane d’Italia. Qui può nascere il futuro della Nazionale” - Della Serie A 2025/2026, la squadra più giovane è il Parma, con un’età media di 24,26 anni, allenato dal verdissimo allenatore Carlos Cuesta Garcia, nato a Palma di Maiorca il 29 luglio 1995, ex centr ... Si legge su gazzettadiparma.it

Cerca Video su questo argomento: Parma Ha Fatto Squadra