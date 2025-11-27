Parma ha fatto squadra e ha salvato l' aeroporto | ora avanti con l' Alta Velocità
L'assessore ai lavori pubblici del comune di Parma Francesco De Vanna commenta il salvataggio dell'aeroporto e auspica che lo stesso "spirito di squadra" animi la difesa dei collegamenti dell'alta Velocità con Parma."Parma ha fatto squadra e ha salvato il suo aeroporto: ora serve un piano di.
Abbiamo chiuso la tre giorni dell'anolino solidale a Borgotaro, con 102 kg prodotti......(2500 anolini circa), 80 volontari impegnati in 5 turni !! Un grande grazie a tutti i partecipanti a questa bellisima iniziativa solidale: CSV Emilia, Parma Facciamo Squadra!!
I tifosi del #Parma a Collecchio per incitare la squadra in vista della delicata trasferta di Verona contro l'Hellas
Parma, Cherubini: "Cuesta ha portato nuove idee. Tutti dispiaciuti per Leoni" - Dal settore giovanile alla prima squadra" organizzato dalla BSP Football Agency di Silvio Pagliari, in collaborazione con il Comune di ...
Gioia Parma, Cuesta: "Pellegrino è un esempio". Zanetti: "Momenti difficili" - Le parole dell'allenatore degli emiliani dopo il successo a Verona: "Importante giocare bene".
Xavier Jacobelli: "Parma, la squadra più giovane d'Italia. Qui può nascere il futuro della Nazionale" - Della Serie A 2025/2026, la squadra più giovane è il Parma, con un'età media di 24,26 anni, allenato dal verdissimo allenatore Carlos Cuesta Garcia, nato a Palma di Maiorca il 29 luglio 1995, ex centr ...