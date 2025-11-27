Parliamo di Musica | il commercio italiano a confronto su copyright nuovi oneri e normative

27 novembre 2025

Giovedi? 27 novembre 2025, LEGACOOP organizza un importante convegno a Roma presso la Sala Basevi di Via Guattani 9 intitolato “PARLIAMO DI MUSICA: Retail Sonoro” tra diritti d’autore e brand experience”, dedicato al ruolo strategico della musica nelle attivita? commerciali. L’appuntamento vedra? un confronto inedito che riunira? i principali attori del settore retail e della distribuzione italiana. L’evento e? un’occasione per dare voce agli utilizzatori e affrontare le questioni cruciali legate ai diritti d’autore e alle implicazioni derivanti dalla liberalizzazione del mercato musicale, a seguito dei cambiamenti normativi che verranno spiegati e introdotti da Sintonia, societa? di consulenza specializzata in materia di diritto d’autore e connesso. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

