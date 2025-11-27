Parigi | leva militare volontaria 2026
14.15 Servizio nazionale volontario "puramente militare" di 10 mesi dall'estate 2026. I volontari serviranno "esclusivamente sul territorio nazionale". Lo ha annunciato il presidente francese Macron in visita alla 27a Brigata di Fanteria di Montagna a Varces, Isère. Il "nucleo di 18 e 19enni" coinvolgerà "3.000 persone nell'estate 2026, poi 10.000 nel 2030 e 50.000 al 2035". Tre gli obiettivi: rafforzare patto tra nazione ed esercito,rafforzare la resilienza della nostra nazione e consolidare la formazione dei nostri giovani. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
